Empresa da Califórnia lança vinho com maconha que não causa ressaca

Vinho sem álcool, mas com maconha: empresa promete efeitos semelhantes, porém sem a ressaca no dia seguinte. Foto: Rebel Coast Winery/Divulgação

O uso recreativo da maconha foi liberado recentemente na Califórnia e em outros Estados dos Estados Unidos. Com a liberação, já é possível encontrar diversos produtos com componentes da maconha, como o THC e o CBD. Agora, uma empresa lançou um vinho feito com infusão de maconha – sem álcool e com a garantia de não ter ressaca no dia seguinte.

O cannabis sauvignon blanc da vinícola Rebel Coast, da Califórnia, passa pelo mesmo processo de produção inicial que qualquer outro vinho: fermentação de uvas. Porém, ao fim da fermentação, o álcool é retirado e os produtores adicionam uma infusão de maconha à bebida.

O vinho contém 4 miligramas de THC por taça e começa a fazer efeito cerca de 15 minutos depois da ingestão. "Após uma taça, você não vai ficar pensando que seu sofá é um hipopótamo de patas pequenas nem nada assim. Nosso objetivo não é te matar após beber algumas taças. O objetivo é te deixar risonho e pelado com alguém. Nós tentamos imitar a experiência que você teria com um vinho tradicional; algumas taças vai te deixar muito bem", diz o site do produto.

"Produtores de vinho fazem vinhos infusionados há anos, mas ninguém desenvolveu um método para remover o álcool e infusionar o vinho com os componentes ativos da maconha de um jeito que não impactasse a qualidade do vinho", disse Alex Howe, co-fundador da Rebel Cost, em um comunicado enviado ao Daily Mail.

O aroma do vinho é descrito como uma mistura de maconha, limão, lavanda e mistura de cítricos, e o sabor tem poucos traços de maconha. Além disso, a empresa diz que a bebida tem alta acidez e um acabamento limpo. Cada garrafa custa US$ 60 (R$ 193), mas o produto pode ser comprado apenas na Califórnia.