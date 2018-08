Empresa cria robô que resolve 'Onde Está o Wally?' com reconhecimento facial

Robô foi desenvolvido para conseguir encontrar o Wally. Foto: Página do livro 'Onde Está o Wally?'

A brincadeira Onde está o Wally? é conhecida no mundo inteiro, e faz muito sucesso entre crianças. Entretanto, uma agência americana chamada Redpepper quer mudar o desafio de encontrar o personagem de camisa listrada em meio a uma multidão e criou um robô que usa reconhecimento facial para encontrar Wally – ou Waldo, em inglês.

Leia também: Google convida os usuários a acharem o Wally no Dia da Mentira

Um vídeo publicado pela agência há alguns dias mostra como a criação funciona: o robô tem forma de um braço mecânico que reconhece Wally nos livros e aponta com o dedo onde ele está. Ele consegue encontrar em menos de cinco segundos.

A inteligência do robô é possível graças a um Raspberry Pi, um microcomputador, que tira fotos de Wally em vários posições e tamanhos, depois analisa e compara com as fotos dos livros em que tem de encontrar o personagem. A chance de acerto é de 95%, de acordo com o que o criador Matt Reed disse ao The Verge.

Reed explicou que foi necessário que o robô visse 62 fotos diferentes do rosto de Wally e 45 fotos dele de corpo inteiro para conseguir encontrar o personagem.

Assista abaixo ao robô funcionando: