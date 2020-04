Empresa cria lista para ajudar instituições que abrigam idosos

Banco de dados interativo permite mapear onde vivem os idosos do País Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Responsáveis por fornecer moradia, alimento e cuidados para um dos grupos de risco do novo coronavírus, os asilos têm enfrentado dificuldades de abastecimento em meio à pandemia. Para facilitar o envio de doações para essas instituições, uma empresa montou uma lista pública com locais que abrigam idosos e precisam de auxílio.

A lista, que pode ser acessada clicando aqui, foi produzida a partir de um levantamento realizado com 230 instituições públicas ou filantrópicas em todo o Brasil, e reúne 79 locais, que forneceram informações de contato e informam quais itens estão precisando no momento. A planilha com todas as informações é atualizada diariamente, permitindo a inclusão de novos locais.

“Nossa iniciativa busca, em um primeiro momento, divulgar essas instituições e, em seguida, unir forças para garantirmos que elas possam enfrentar esse momento com dignidade”, comenta Marcelo Nonohay, sócio da MGN Consultoria, responsável por montar a lista.

A empresa, especializada na gestão de projetos de transformação social, recomenda que as pessoas entrem em contato com as instituições para confirmar as necessidades imediatas e ver como a doação pode ser feita. A partir daí, é possível procurar amigos, colegas e familiares para reunir os produtos para doação.

É importante, também, respeitar as recomendações de órgãos da área de saúde, evitando contato com os idosos para não expô-los ao risco de contrair o novo coronavírus e garantindo a ajuda para esse grupo neste momento de necessidade.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus