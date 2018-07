Empresa cria aplicativo que reproduz áudio tatuagens de ondas sonoras 

Aplicativo reproduz os sons representados na tatuagem Foto: YouTube/ Skin Motion

A empresa Skin Motion criou uma nova ideia de tatuagem: a partir de uma gravação de áudio, um aplicativo cria o desenho das ondas sonoras que pode ser 'lido' e reproduzido pelo app.

O aplicativo ainda não foi lançado, mas a previsão é de que saia ainda em maio. A empresa tem parceria com alguns tatuadores que realizam o trabalho e já há fila de espera para fazer as tatuagens com ondas sonoras.

Nate Siggard, que idealizou o Skin Motion, mostra em um vídeo a tatuagem que fez de sua namorada dizendo 'eu te amo' e a filha pequena chorando.

Assista ao vídeo: