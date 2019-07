Empoderamento feminino é tema do Cine Autorama, no Memorial da América Latina

Público poderá curtir sessão gratuita de cinema estilo drive-in no Memorial da América Latina, em São Paulo. Foto: Divulgação/Cine Autorama

A partir desta sexta-feira, 26, quem for ao Memorial da América Latina, em São Paulo, poderá conferir uma série de filmes sobre empoderamento feminino.

O projeto, batizado como Cine Autorama, reúne espectadores para assistir as produções como se estivessem em um cinema dos anos 1940, no estilo drive-in, no conforto do carro.

O projeto, que viaja o Brasil, traz três datas com duas sessões por dia com a temática “Acredita Nelas”. O objetivo é discutir a igualdade de gênero e reforçar a ideia que a mulher pode ser o que desejar.

A entrada é sempre franca, mas é preciso reservar os lugares no site do projeto. Em cada sessão também são disponibilizados 40 assentos ao ar livre para pessoas que não têm veículos.

Os filmes são exibidos em um telão inflável e o áudio é transmitido através de uma estação de rádio FM. "Basta ligar o rádio do carro ou mesmo sintonizar através do smartphone", conta Marco Costa, da Brazucah Produções, coordenador do projeto.

O Cine Autorama começou em 2015 e já realizou 130 eventos em 50 cidades.

Programação - Cine Autorama em São Paulo

Quando: Sexta, 26 de julho

19h15 - Curta-metragem: As Minas do Rap

19h30 - Que Horas Ela Volta?

22h - Curta-metragem: Lé Com Cré )

22h05 - O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

Quando: Sábado, 27 de julho

19h15 - Curta-metragem: Cores e Botas

19h30 - Gravidade

22h - Curta-metragem: Travessia

22h05 - Bohemian Rhapsody

Quando: Domingo, 28 de julho

8h15 - Curta-metragem: Fofa

18h30 - Benzinho

21h - Curta-metragem: A Festa da Joana

21h10 - Lady Bird - A Hora de Voar

Serviço:

Local: Memorial da América Latina - Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 - Barra Funda

Inscrições gratuitas pelo site.