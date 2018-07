Emojis podem ser usados na arquitetura? Um arquiteto holandês provou que sim

Prédio na Holanda tem fachada com emojis. Foto: Bart van Hoek | facebook.com/attika.architekten/

Os emojis surgiram junto aos serviços de mensagens na internet há muitos anos e já evoluiram muito desde então - além de terem virado estampas de roupas e itens de decoração. Agora, essas 'carinhas' fazem parte até da arquitetura, ao menos num prédio na Holanda.

O prédio fica na cidade de Leeghwater, na Holanda, e foi feito pela empresa Attika Architekten. "Na arquitetura clássica, eles usavam a cabeça do rei ou algo assim. Então nós pensamos: 'O que podemos usar como ornamento para que, ao olhar esse prédio daqui a 10 ou 20 anos, você possa dizer que é de um ano específico?' A resposta era óbvia: emoji", disse o arquiteto responsável, Changiz Tehrani, ao The Verge.

O resultado é bastante sutil. O prédio é feito em tijolos marrons e concreto branco, com muitas janelas de vidro. Os emojis aparecem em apenas um lado da fachada, em baixo relevo e sem cor. "Há muitas pessoas jovens por aí e o emoji é a 'coisa do momento'. Os estudantes que ficam na praça [em frente ao prédio], que almoçam lá, eles tiram fotos, eles gostam. Na nossa arquitetura, sempre gostamos de colocar detalhes que façam com que o projeto seja um pouco mais do que um prédio sem graça", disse Tehrani.

Confira algumas fotos do prédio no site da Attika.