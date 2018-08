'Emoji' é 1º filme em cinemas sauditas após 35 anos de proibição

Cena do filme 'Emoji' Foto: Sony Pictures Entertainment

O filme Emoji se tornou o primeiro longa-metragem a ser exibido em um local público na Arábia Saudita, após o regime local decidir, em dezembro de 2017, reabrir os cinemas do país depois de 35 anos de proibição.

O filme de animação, com personagens que simbolizam as emoções nas redes sociais, como o Facebook, foi projetado no último dia 13, em um circuito cultural em Jidá, já que as salas de cinema reabrirão, de fato, em março.

"Até agora, não há estrutura para salas de cinema, então estamos procurando lugares alternativos para exibir as obras", disse o organizador do circuito cultural de Jidá, Mamdouh Salim. Apesar da reabertura dos cinemas, o governo saudita continuará mantendo censura sobre os filmes que entrarão em cartaz no país.

Cerca de 300 salas devem ser construídas no país até 2030.