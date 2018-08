Emissora de rádio em Caruaru é assaltada durante programa ao vivo

Apresentador de rádio em Caruaru pediu ajuda aos ouvintes após emissora ser assaltada durante programa ao vivo Foto: Pixabay/3910743

A Rádio Cultura do Nordeste, em Caruaru, no Pernambuco, passou por uma situação complicada na noite da última terça-feira, 17. Durante o programa Você Faz o Programa, o apresentador Edmilson Souza avisou aos ouvintes que ladrões haviam invadido a emissora e pediu ajuda para que acionassem a polícia.

"Está aqui dentro? Tem alguém na emissora. Estamos pedindo segurança policial, quem estiver nos vendo ou ouvindo, envie mensagem para que o pessoal da polícia compareça com urgência. Companheiros avistaram uma pessoa armada aqui dentro da emissora", disse o apresentador, enquanto a banda convidada no programa colocava móveis para impedir a entrada dos assaltantes no estúdio.

Em seu site oficial, a rádio afirma que a polícia ainda não descobriu quantas pessoas foram responsáveis pelo assalto. "Foram levados quatro notebooks, uma televisão, um celular, o equipamento de filmagens e dinheiro", informou a emissora. No momento da ação a rádio transmitia o programa ao vivo pelo Facebook, você pode ver o ocorrido abaixo a partir de 1h58.