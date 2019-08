Embraer inaugura exposição ‘Nas Asas da Imaginação’ nesta sexta-feira, em SP

Público poderá tirar fotos interativas com modelo de 'carro voador' que está sendo desenvolvido pela Embraer. Foto: Embraer

O parque Villa-Lobos, em São Paulo, receberá na próxima sexta-feira, 23, a exposição Nas Asas da Imaginação, da Embraer, com fotos, curiosidades e brincadeiras envolvendo a história da aviação brasileira.

A ação gratuita ficará disponível para visita todos os dias, das 9h às 19h, até 1º de setembro. O evento conta com uma maquete de seis metros do avião Embraer ERJ-145 e painéis para fotos interativas, onde o público poderá simular imagens 'a bordo' do eVTOL, um veículo voador que está sendo projetado pela empresa para uso urbano.

Além disso, as crianças poderão colorir painéis com desenhos de aeronaves e se divertir em gangorras. A mostra faz parte das comemorações do aniversário de 50 anos da fabricante brasileira de aviões Embraer.