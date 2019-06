Em parceria com a Casa 1, Burger King lança 'milkshake de arco-íris'

Burger King lança o Shake Arco-Íris em comemoração ao mês do Orgulho LGBT. Foto: Burger King/Divulgação

No mês do orgulho LGBT, ações não faltam para celebrar o amor em todas as suas formas. Desta vez, o Burger King lança um milkshake feito com algodão doce, sorvete de baunilha e granulados coloridas. Todo o lucro da venda da bebida será destinado à Casa 1, ONG que acolhe e presta assistência à comunidade LGBT em São Paulo.

A novidade estará disponível nos restaurantes da rede em todo o Brasil, por tempo limitado, de 19 a 25 de junho. O preço sugerido é de R$ 14,90.

O apoio da marca à diversidade tem se apresentado de diferentes formas. Recentemente, o Burger King lançou uma propaganda estrelada por um 'trisal' para divulgar o combo de dois lanches por R$ 15.

Em outra aposta, a empresa fez um post na internet em que convocava atores que participaram de um comercial do Banco do Brasil retirado do ar por ordem do presidente Jair Bolsonaro para um 'teste' para uma campanha da marca.

O vice-presidente global de marketing do Burger King, Fernando Machado, afirmou ao Estado que a reação foi "amplamente positiva".

Este ano, o Burger King é patrocinador master da 23ª edição da Parada LGBTQ+, que ocorre na Avenida Paulista no dia 23 de junho. Em parceria com a MaxMilhas, a empresa traz a cantora Mel C e o grupo Sink The Pink para o seu trio elétrico.