Em entrevista, Anitta ensina frases em português a Liam Payne

Anitta foi entrevistada por Liam Payne. Foto: Fabio Motta/ESTADÃO | REUTERS/Neil Hall

No MTV Miaw 2018, Liam Payne, integrante do One Direction, entrevistou Anitta. Na conversa, ele a apresenta como "empresária, ativista e estrela brasileira" e ela o ensina palavras em português. O vídeo foi divulgado nas redes sociais na última quarta-feira, 20.

"Qual dessas suas atuações te dá mais orgulho?", questiona Liam. "Ai meu Deus... brasileira. E mulher, claro. Porque isso torna as coisas mais difíceis, então para mim é importante dizer que sou brasileira e mulher", respondeu Anitta.

Então o cantor pede que Anitta lhe ensine algumas palavras inspiradoras em português, e ela diz: "Nós vamos dizer meninas, sigam lacrando", enquanto Liam tenta repetir.

"Atualmente, você é uma das coisas de maior destaque do Brasil, numa lista que tem samba, Pelé e MMA. O que mais ou quem mais deveríamos conhecer do Brasil?", questionou o cantor, e ela disse: "Ah, muitas coisas! O Brasil é um país incrível, passando por um momento político muito difícil, mas nosso povo é incrível. Temos pessoas amorosas e muito boas, somos muito criativos, as festas, a arte, tudo o que fazemos tem um quê especial".