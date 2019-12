Em comemoração dos 30 anos de 'A Pequena Sereia', mutirão tira lixo de praia

Mutirão retira lixo de praia no litoral de São Paulo Foto: Fabio Motta / Agência Estado

A Disney Studios promoveu uma ação para retirar lixo do litoral de São Paulo em meio à celebração dos 30 anos do filme A Pequena Sereia. O evento foi uma parceria com o canal National Geographic e o Instituto EcoSurf.

O mutirão ocorreu no mês de novembro na Praia do Guaraú, em Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Todo o trabalho foi realizado por voluntários, que retiraram cerca de 50 quilos de lixo da praia.

Uma parte dos materiais foi reaproveitada pelo artista Gian Luca Ewbank, conhecido como Baldacconi, em uma obra que retrata a princesa Ariel, protagonista de A Pequena Sereia. O painel recebeu o nome Treasures (trashes) from the sea, ou, em português, Tesouros (lixos) do mar, e tem como objetivo conscientizar e incentivar as pessoas a proteger os oceanos.

"A ideia da obra é mostrar ao público, através dos elementos aplicados no trabalho, as belezas dos nossos oceanos, e lembrar que nosso maior tesouro está aqui, na natureza. Sem consciência e disciplina, não conseguiremos reverter essa catástrofe criada por nós chamada poluição", comentou o artista.

Parte do lixo retirado no mutirão foi utilizado para a produção de um painel da protagonista de 'A Pequena Sereia' Foto: Disney / Divulgação

Toda a ação foi gravada, e o vídeo será publicado na página do Facebook Disney Princesas Brasil. Cada compartilhamento do post será revertido em doação para o Instituto EcoSurf, cuja missão é conservar oceanos por meio de pesquisas, educação ambiental e engajamento social.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais