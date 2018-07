Em acidente, menino é arremessado para fora de tobogã

A atração foi interditada Foto: Tiago Queiroz/ Estadão

Um acidente marcou a inauguração de parque aquático na Califórnia no último dia 27. Um menino descia pelo tobogã quando foi arremessado para fora do brinquedo. Câmeras de vídeo registraram o momento.

O acidente ocorreu no The Wave, novo parque aquático da cidade de Dublin, a 40 quilômetros de São Francisco. O tobogã foi interditado, mas o parque continua aberto. A cidade de Dublin afirma que os brinquedos passaram por testes antes da inauguração ao público.

Felizmente, o garoto ficou apenas com arranhões e foi prontamente liberado do pronto-socorro. O fabricante da atração estava presente no parque e alegou que investigações vão determinar se há a necessidade de revisão na pressão ou fluxo da água.

Confira o momento: