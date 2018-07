Elevaram a comida ogra a um novo nível: conheça o 'Coxinhaburguer'

Vai um hambúrguer de coxinha? Foto: Instagram / @marktpoa

Se toda vez que você vai a uma lanchonete ou padaria fica na dúvida entre pedir um saboroso hambúrguer ou uma deliciosa coxinha, seus problemas acabaram: o novo sucesso das redes sociais é o hambúrguer de coxinha.

O inusitado lanche é vendido no Markt 705, restaurante de Porto Alegre que está participando do Burger Fest, evento em que diversas hamburguerias do País apresentam suas novidades.

"A ideia foi buscar algo irreverente. Num festival assim, a gente sabia que todo mundo ia para a linha tradicional, e fomos buscar algo regional para trazer para dentro do conceito do festival", conta Jonathan Câmara, diretor da Markt.

Em vez de um tradicional pão, o hambúrguer traz massa de coxinha, recheada com carne de costela bovina, bacon e muito queijo gorgonzola. Jonathan também explica sobre o processo de produção do 'coxinhaburguer': "A carne do hambúrguer fica 90% pronta, um ponto a menos, e finaliza junto da fritura da massa".

Com cerca de 100 hambúrgueres vendidos por dia, tudo indica que o prato veio para ficar: "A gente começou no próprio festival, mas, como a aceitação foi muito grande, a gente está cogitando manter no cardápio".

Ficou com água na boca? O sanduíche é vendido por R$ 28,90 e pode ser encontrado na Markt 705, Rua Coronel Bordini, 705, Porto Alegre (RS).

Confira abaixo imagens do 'Coxinhaburguer'!

#Repost @mattsartori with @repostapp ・・・ Depois da coxinha gigante, agora é a vez da coxinhaburger! Uma publicação compartilhada por Markt (@marktpoa) em Mai 19, 2017 às 6:12 PDT

#Repost @foodhunterpoa with @repostapp ・・・ Hambúrguer de coxinha... do que o ser humano é capaz? São atrocidades como essa que devem ser estimuladas ❤️ Uma publicação compartilhada por Markt (@marktpoa) em Mai 24, 2017 às 11:21 PDT

#Repost @raquel_thomaz with @repostapp ・・・ Gordice do dia: Hambúrguer de coxinha Uma publicação compartilhada por Markt (@marktpoa) em Mai 18, 2017 às 6:53 PDT