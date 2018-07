Eleições nos EUA e política brasileira são os temas mais discutidos no Facebook em 2016

Política brasileira foi o segundo tema mais comentado na rede social Foto: Dida Sampaio/Estadão

O Facebook divulgou os rankings dos temas mais discutidos por usuários em 2016. No âmbito mundial, o primeiro lugar é ocupado pelas eleições norte-americanas, seguido, em sequência, por política no Brasil, Pokémon Go, o movimento Black Lives Matter (vidas negras importam, em tradução livre), o presidente filipino Rodrigo Duterte, a Olimpíada, o Brexit, o Super Bowl e as mortes de David Bowie e Muhammad Ali. O ranking mediu a frequência da menção de cada assunto em postagens feitas na rede social entre o primeiro dia do ano e 27 de novembro.

No Brasil, os tópicos mais populares foram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (1º), a Olimpíada (2º), o jogo Pokémon Go (3º), o Carnaval (4º), a queda do avião da Chapecoense (5º), as eleições norte-americanas (6º), a Operação Lava Jato (7º), o zika vírus (8º) e as mortes de David Bowie (9º) e Fidel Castro (10º).

A rede social também divulgou as transmissões ao vivo que mais tiveram audiência neste ano, sendo o primeiro colocado o vídeo em que uma mulher (Candance Payne) utiliza uma máscara do personagem Chewbacca, da franquia "Star Wars", que havia comprado para os filhos. No Brasil, o vídeo mais popular foi publicado por Luana Piovani, no qual ela comenta uma carta da atriz Jennifer Aniston sobre padrões de beleza. Confira as cinco transmissões mais populares em âmbitos mundial e brasileiro (por aqui, o quinto lugar é divido por dois vídeos):

