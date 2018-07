Foto: Reprodução

Não se fala em outra coisa nesta quarta-feira: Eduardo Cunha foi preso e está no topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Os internautas falar sobre caso no Twitter comemoram a decisão do juiz Sérgio Moro e, como sempre, não poupam as piadas, memes e gifs.

Veja as melhores reações:

"Dilma recebendo a notícia da prisão do Eduardo Cunha pic.twitter.com/HIDlX9M3rK" — #ForaTemer (@ramonsyllva22) 19 de outubro de 2016

Eduardo Cunha preso pic.twitter.com/u2CyEmc7dY — Quebrando o Tabu (@QuebrandoOTabu) 19 de outubro de 2016

quando soube que Eduardo Cunha foi preso pic.twitter.com/ogx11egq9E — brenu (@brenu) 19 de outubro de 2016

começa agora o Delação Show com Eduardo Cunha pic.twitter.com/tvIOl1FMnu — André Paste (@andrepaste) 19 de outubro de 2016

imagens ao vivo de dilma quando soube da prisão do eduardo cunha pic.twitter.com/8rVYyah9Ga — brenu (@brenu) 19 de outubro de 2016

chega no boy e fala "Eduardo Cunha foi preso" pic.twitter.com/8TsIDEq2mS — Joe Yelich (@brruxxo) 19 de outubro de 2016

''eduardo cunha é preso por decisão de sergio moro'' pic.twitter.com/fMfVmzhhaN — gabrielly (@killernegan) 19 de outubro de 2016

Recebo notificação no cel pela Globo Play de que Eduardo Cunha foi preso. E hoje vou ao show da Britney. Que dia maravilhoso, não? Kkkkk — Mariana Belém (@MarianaBelem) 19 de outubro de 2016

Eduardo Cunha preso,aguardamos o momento de termos a maior delação premiada de todos o tempos na Operação Lava Jato! pic.twitter.com/SC2PNJhCcp — Ricardo De Almeida (@riealmeida) 19 de outubro de 2016