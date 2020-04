Edição especial de ‘Dia de Doar’ é marcada para início de maio; saiba como participar

No Capão Redondo, em São Paulo, Rauderlane Batista de Oliveira, de 31 anos, grávida de cinco meses, e os filhos Maysa e Samuel, que receberam kits durante pandemia do novo coronavírus. Foto: Divulgação

O Dia de Doar é realizado pelo Movimento por uma Cultura de Doação, que reúne organizações e indivíduos que atuam pela promoção de um país mais generoso.

A Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) é a representante oficial do #GivingTuesday no Brasil e o evento é realizado em parceria com a Umbigo do Mundo.

Só no Brasil, aproximadamente R$ 4 bilhões já foram captados em função da covid-19. Foram duzentas campanhas espalhadas pelo País, reunindo cerca de 160 mil doadores, de acordo com o Monitor das Doações. E esses números podem ser ainda maiores.

A proposta do ‘Dia de Doar Agora’ é celebrar as doações já recebidas e mostrar o poder de transformação que elas têm quando feitas em conjunto: a expansão da generosidade, o engajamento cidadão, a atuação forte no mundo dos negócios e das redes de filantropia e o apoio sem precedentes para as comunidades e ONGs por todo o Brasil.

Além disso, organizadores que estão envolvidos acreditam na importância de doar como cultura, como um ato do dia a dia. “A pandemia nos mostrou o poder da doação e a vontade das pessoas de ajudar. É uma oportunidade de transformar essa boa vontade em um ato permanente, que independe de situações de emergência. Mostrar a força da sociedade e das organizações ”, afirma a responsável pelo Dia de Doar no Brasil, Márcia Woods, presidente da ABCR.

Diversos materiais para divulgação do movimento, sugestões para a cultura de doação e dicas para as organizações estão disponibilizados no site. Para ajudar, você pode compartilhar os conteúdos, dar seu depoimento e como está contribuindo no combate à pandemia. Nas redes sociais, use as hashtags #diadedoar, #diadedoaragora, #eudoei, #orgulhodeserdoador.