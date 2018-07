'É muito chique', diz avô que foi ao McDonald's pela primeira vez a convite da neta

José dos Santos e a neta Fernanda Cristina no McDonald's. Foto: Reprodução/Facebook

O relato da jovem Fernanda Cristina sobre a noite da sexta-feira em que levou seu avô para comer no McDonald's pela primeira vez na vida comoveu muita gente. Publicado no Facebook no último sábado, 4, o depoimento teve mais de 424 mil curtidas e 65 mil compartilhamentos. José dos Santos, de 82 anos e natural do interior da Paraíba, também ficou emocionado. "Ave Maria, foi muito bom. O McDonald's é muito chique", disse o avô ao E+.

Morador do bairro Jardim Soraia, na zona leste de São Paulo, José dos Santos nunca havia entrado em um restaurante da rede, apesar de residir a apenas três minutos a pé de distância de uma unidade. "Nunca tinha passado pela minha cabeça. Moro sozinho, minha mulher faleceu em 2008. Fico aqui tomando conta da minha casa mesmo", afirmou o aposentado.

Tudo mudou quando a neta Fernanda Cristina, de 17 anos, levou um hambúrguer do McDonald's para comer na casa do avô. Ao perceber que ele nunca havia provado o lanche, a jovem dividiu a refeição pela metade. "Pela primeira vez comi um mc donalds com o meu avô, eu nem sabia que ele gostava", escreveu a jovem no post que viralizou no Facebook. Em seguida, decidiu convidá-lo para jantar no próprio restaurante na noite da sexta-feira, 3. "Ela disse que a gente ia (sic) jantar juntos no mesmo dia em que ela recebesse o salário", contou José.

Conforme o relato da neta, o aposentado fez a barba, passou perfume e se arrumou especialmente para o jantar. Dentro do restaurante, José dos Santos se impressionou. "É muito chique o McDonald's. É cheio de cliente", contou ao E+. "Era tudo muito gostoso, o hambúrguer, o sorvete, a batatinha... Deu para matar a fome", disse. Além do lanche, ele pediu um suco de laranja e a neta, um refrigerante.

José dos Santos ficou muito feliz com o gesto da neta - em um live no Facebook, chegou a chorar de emoção. "Foi muito importante. Tenho 17 netos e amo todos, mas só ela me convidou para ir", disse José. "Eu disse que ia pagar, mas ela me disse que quem convida é quem paga. E aí ela pagou", afirma.

Natural de Poço do Gado, no interior da Paraíba, José veio a São Paulo para trabalhar. "Cheguei aqui em 26 de agosto de 1971. Deixei minha mulher lá e ela veio dois anos depois. Eu já tinha até casa comprada", conta, orgulhoso. O primeiro emprego foi numa obra, por 40 dias. Depois, ele trabalhou por anos em uma pastelaria na Sé. A família é grande: são oito filhos vivos, 17 netos e uma bisneta. "Todo dia tem alguém aqui em casa".

Segundo o relato de Fernanda Cristina, José é muito benquisto na região onde mora. "Ele é um velhinho muito animado e cheio de disposição, todas as tardes faz café e sai distribuindo a todos os comerciantes do bairro", escreveu a jovem em um post no Facebook. "Ele está se achando o FAMOSO", acrescentou, de forma bem-humorada. "Todas as vezes que vai ao bar do nosso tio, que fica em frente de casa, e se tem alguém que não viu ainda a publicação, ele vai atrás de algum neto para mostrar para os amigos", publicou a neta que fez a felicidade do avô.

Entusiasmado, ele está pronto para a próxima saída. "Se ela me convidar para ir de novo, eu vou", diz José, faceiro. "Agora, vamos para uma churrascaria em um fim de semana".

Confira os relatos:

E o live dos dois no Facebook: