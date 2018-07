É Grátis: veja opções de passeios de graça em São Paulo para o fim de semana

Quem gosta de fotografia pode visitar no fim de semana a mostra 'Henri Cartier-Bresson, primeiras fotografias', no Centro Cultural Fiesp. A exposição traz 58 fotografias do fotógrafo francês. É no Centro Cultural Fiesp, Avenida Paulista, 1313, em frente à estação Trianon-Masp do Metrô, aberto 10h às 20h. Até 25/06. Grátis.

Foto: Everton Amaro/Foto Fiesp