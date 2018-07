É Grátis: 5 peças e exposições de arte gratuitas em São Paulo para o fim de semana

O monólogo, com Nicole Cordery, trata da vida de Alice B. Toklas, autora de um famoso livro de receitas parisienses e personagem da "autobiografia" escrita pela companheira Gertrude Stein. As duas moraram por décadas em um apartamento de Paris que reuniu nomes como Pablo Picasso, Hemingway, Paul Bowles e Matisse. 60 minutos. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lugares). Rua Três Rios, 363, Bom Retiro. 3222-4683. Sáb., às 18h, mas também na quinta e na sexta às 20h. Em cartaz até 28/1. Foto: João Caldas

Veja as dicas do É Grátis desta semana. Entre as atrações, a peça 'Alice, Retrato de Mulher que Cozinha ao Fundo' e a exposição de Antonio Malta Campos, que estava na Bienal. Confira: