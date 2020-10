E-book gratuito traz dicas para programa de bolsas de estudo no Reino Unido

Oportunidade de estudar fora promove experiência multicultural, melhora do inglês e enriquecimento pessoal. Foto: Unsplash/@element5digital

Para quem deseja e pode estudar no exterior, a oportunidade contribui para o enriquecimento não só acadêmico, mas profissional e pessoal. Uma das formas de ter essa experiência, com chance de ganhar uma bolsa de estudo, é se candidatar a um programa estudantil, como o Chevening, oferecido pelo governo do Reino Unido. E para ajudar nessa empreitada, um e-book gratuito traz dicas e orientações para o processo.

O material, disponível para download neste link mediante inserção de e-mail, fala das vantagens de se estudar na terra da rainha, como ensino de qualidade e a experiência multicultural.

Criado em 1983, o Chevening é um programa mundial de bolsas de estudo em que o candidato deve cumprir alguns requisitos. Alguns deles são: possuir diploma de graduação em ensino superior, ter experiência profissional de pelo menos dois anos e ter se inscrito em três programas de pós-graduação diferentes no Reino Unido e recebido uma oferta incondicional de um deles até 15 de julho de 2021.

No e-book, lançado pela consultoria de educação loveUK, há mais detalhes sobre o processo seletivo, quais as áreas prioritárias do programa e instruções para a candidatura. As inscrições para o Chevening estão abertas até 3 de novembro.

Um requisito importante é falar inglês, uma vez que todas as entrevistas do processo seletivo são feitas neste idioma. Este ano, porém, não será necessário apresentar certificado de proficiência.

Intercâmbio na pandemia

Devido à crise sanitária por causa do novo coronavírus, alguns países fecharam suas fronteiras para estrangeiros enquanto outros liberam a entrada com restrições. Com uma segunda onda de casos que ameaça a Europa, os protocolos para recebimento de estudantes mudam constantemente. Entenda neste especial as restrições vigentes em diferentes países.