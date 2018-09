Dueto de pai e filha para vender biscoitos viraliza nos EUA

Nova versão da música 'Redbone' chamou a atenção nas redes sociais. Foto: Facebook/Seymore Harrison

Vender cookies para arrecadar fundos é uma tradição antiga das garotas escoteiras dos Estados Unidos, mas a prática atingiu outro patamar nos últimos dias, tudo graças a uma menina de seis anos chamada Charity Joy: ela decidiu fazer algo diferente e gravou um vídeo com uma música para tentar impulsionar as vendas.

Sua meta era conseguir comercializar pelo menos 1.300 caixas, mas as pessoas gostaram tanto da versão da música Redbone, do grupo Childish Gambino, cantada por ela e pelo pai, Seymore Harrison, que eles conseguiram vender 2.500 caixas. O vídeo publicado no Facebook foi visto quase quatro milhões de vezes em menos de dez dias.

"As pessoas gostaram do fato de um pai estar envolvido no projeto das garotas escoteiras", disse Harrison ao canal 11Alive, de Atlanta, no estado da Geórgia. "Mas quem fez tudo foi a Charity".

Assista ao vídeo abaixo: