Dublin é declarada a capital da culinária vegana em 2019, segundo pesquisa

Dublin é considerada a capital com o maior número de restaurantes veganos do mundo. Foto: Pixabay

Uma pesquisa feita pela Hayes e Jarvis, empresa de marketing de mercado, revela que Dublin é a capital com o maior número de restaurantes veganos em 2019.

Com base em dados do site TripAdvisor, a cidade tem a maior presença de estabelecimentos culinários com esse perfil das 50 cidades mais visitadas do mundo.

De acordo com o levantamento, 21,2% de seus restaurantes oferecem produtos à base de vegetais como opções no cardápio ou são completamente veganos.

Na Irlanda, o veganismo registrou um aumento considerável. A venda de leites de origem vegetal teve uma alta significativa no início do ano após a campanha inglesa que estimula as pessoas a praticarem uma alimentação sem origem animal por 31 dias no mês de janeiro, a chamada Veganuary.

O fundador da startup irlandesa FIID, Shane Ryan, afirma que não está surpreso com os dados da pesquisa. “Dublin é uma cidade jovem, com 120 mil estudantes universitários e conta com milhares de jovens de todo o mundo atraídos por empregos bem remunerados. Os dados mostram que a tendência por alimentos à base de vegetais é amplamente impulsionada pelos millennials e pela geração Z”, avalia em entrevista ao Vegconomist.

