Drive-in: programação da semana tem cinema e shows de Maria Rita e Projota

Paulo Gustavo interpretando Dona Hermínia em 'Minha Mãe é Uma Peça 3' Foto: Marco Antonio Teixeira/ Migdal Filmes

Para manter a agenda cultural em meio à pandemia, os eventos no formato drive-in tem sido uma alternativa que respeita as normas de distanciamento social. A programação desta semana conta com cinema para toda família e muitas opções de shows.

No Parque Burle Marx, o Drive-in Stage irá oferecer shows para os mais diversos gostos musicais, como Projota, Maria Rita, Jão e a dupla de DJ’s do projeto Jetlag. Além disso, o Drive-in Paradiso vai exibir gratuitamente sucessos do cinema nacional .

Para conferir as atrações, o público deve estar de máscara e acomodados em carros. Os ingressos devem ser comprados virtualmente com antecedência.

Confira abaixo programação completa com a agenda de shows e filmes em drive-in desta semana.

Terça-feira, 4

18h - Blade Runner: o caçador de Androides

Local: Belas Artes Drive-in

Quarta-feira, 5

18h – Paddington 2

Local: Belas Artes Drive-in

21h – Drive

Local: Belas Artes Drive-in

Quinta-feira, 6

18h – Os melhores anos de uma vida

Local: Belas Artes Drive-in

19h – Minha Mãe É Uma Peça 3

Local: Transamérica Drive-in

19h – Oito Mulheres e um Segredo

Local: Arena Estaiada Drive-in

21h – Blade Runner: o caçador de Androides

Local: Belas Artes Drive-in

21h – Esquadrão Suicida

Local: Arena Estaiada Drive-in

Sexta-feira, 7

15h30 – Pokemón, Detetive Pikachu

Local: Transamérica Drive-in

17h50 – Corgi: Top dog

Local: Belas Artes Drive-in

18h30 – Patrulha Canina: Filhotes a Toda Velocidade

Local: Espaço das Américas Drive-in

18h30 – Animais Fantásticos e Onde Habitam

Local: Arena Estaiada Drive-in

19h – Nasce uma Estrela

Local:Transamérica Drive-in

20h – Tel Aviv em Chamas

Local: Belas Artes Drive-in

21h20 – Cães de Guerra

Local: Arena Estaiada Drive-in

21h30 – Minha Mãe É Uma Peça 3

Local: Espaço das Américas Drive-in

22h30 – IT: A Coisa

Local:Transamérica Drive-in

23h – O Iluminado

Local: Belas Artes Drive-in

23h50 – Doutor Sono

Local: Arena Estaiada Drive-in

Sábado, 8

14h – Sítio do Pica Pau Amarelo (Teatro infantil)

Local: Arena Estaiada Drive-in

14h30 – Show de Maria Rita

Local: Parque Burle Marx

15h30 – Patrulha Canina: Filhotes a Toda Velocidade

Local: Espaço das Américas Drive-in

16h – Sítio do Pica Pau Amarelo (Teatro infantil)

Local: Arena Estaiada Drive-in

17h30 – Show de Projota

Local: Parque Burle Marx

17h50 – Buster Keaton em Marinheiro de encomenda

Local: Belas Artes Drive-in

18h – Turma da Mônica: Laços

Local: Drive-in Paradiso

18h – Lego Batman: O Filme

Local: Arena Estaiada Drive-in

18h30 – Patrulha Canina: Filhotes a Toda Velocidade

Local: Espaço das Américas Drive-in

20h – Pacarrete

Local: Drive-in Paradiso

20h – Drive

Local: Belas Artes Drive-in

20h15 – Show de Jetlag

Local: Parque Burle Marx

20h40 – Creed: Nascido para Lutar

Local: Arena Estaiada Drive-in

21h30 – A Cabana

Local: Espaço das américas Drive-in

23h – A Hora da Estrela

Local: Drive-in Paradiso

23h – Blade Runner: o caçador de Androides

Local: Belas Artes Drive-in

23h50 – Invocação do Mal 2

Local: Arena Estaiada Drive-in

Domingo, 9

15h30 – Patrulha Canina: Filhotes a Toda Velocidade

Local: Espaço das Américas Drive-in

17h – Show de Agnes Nunes

Local: Parque Burle Marx

17h30 – Viva: a vida é uma festa

Local: Cine CTN

18h – As Aventuras do Avião Vermelho

Local: Drive-in Paradiso

18h – Casablanca

Local: Belas Artes Drive-in

18h – Aquaman

Local: Arena Estaiada Drive-in

19h15 – Show de Jão

Local: Parque Burle Marx

20h – Gonzaga: de Pai para Filho

Local: Drive-in Paradiso

21h20 – A mula

Local: Arena Estaiada Drive-in

21h30 – Cantando na Chuva

Local: Belas Artes Drive-in

23h – Minha Mãe É Uma Peça

Local: Drive-in Paradiso

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais