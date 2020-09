Drive-in: programação da semana tem cinema e shows de Jota Quest e Pixote

A banda Jota Quest irá se apresentar neste domingo, 20, no Allianz Parque Drive-in Foto: Mauricio Nahas

A exibição de shows e filmes no formato drive-in tem sido uma alternativa de entretenimento que respeita o distanciamento social imposto pela pandemia. A programação desta semana tem diversas opções de cinema e música.

Neste sábado, 19, o cantor Belo irá se apresentar no Senhor Boteco Drive-in. Já no domingo, 20, ocorrerá o show do Pixote, no mesmo local e das bandas Jota Quest, no Allianz Parque Drive-in, e Planta e Raiz, no Drive-in Espaço das Américas.

Para conferir as atrações, o público deverá estar de máscara e acomodado em carros. Os ingressos devem ser comprados virtualmente com antecedência.

Confira abaixo programação completa com a agenda de shows e filmes em drive-in desta semana.

Quarta-feira, 16

19h30- Casablanca

Local: Belas Artes Drive in

Compre o ingresso online

Quinta-feira, 17

19h- Extraordinário

Local: Transamérica Drive in

Compre o ingresso online

19h30- Interestelar

Local: Belas Artes Drive in

Compre o ingresso online

19h30- Vai Que Cola - O Filme

Local: Cineb Autorama

Compre o ingresso online

22h- Bacurau

Local: Cineb Autorama

Compre o ingresso online

Sexta-feira, 18

15h30- Lego Batman: O Filme

Local: Transamérica Drive in

Compre o ingresso online

19h- Dunkirk

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

22h- Assassinos por Natureza

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

22h50- Quando as luzes se apagam

Local: Arena Estaiada Drive-in

Compre o ingresso online

Sábado, 19

15h- Show do Belo

Local: Senhor Boteco Drive in

Compre o ingresso online

17h30- Frozen - Uma aventura congelante

Local: Cine Drive in Internacional Eventos

Compre o ingresso online

18h30- A Noiva- Cadáver

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

19h30- Os Jovens Titãs em Ação

Local: Arena Estaiada Drive-in

Compre o ingresso online

20h20- Batman

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

22h- Tim Maia

Local: Cineb Autorama

Compre o ingresso online

22h30- 15h17 - Trem Para Paris

Local: Arena Estaiada Drive-in

Compre o ingresso online

23h- Réquiem Para Um Sonho

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

23h30- A Freira

Local: Drive In CTN

Compre o ingresso online

Domingo, 20

15h- Patrulha Canina

Local: Espaço das Américas Drive in

Compre o ingresso online

15h- Show de Pixote

Local: Senhor Boteco Drive in

Compre o ingresso online

16h- Show de Jota Quest

Local: Allianz Parque Drive-in

Compre o ingresso online

18h- Frozen 2

Local: Drive in CTN

Compre o ingresso online

18h- Harry Potter e a Pedra Filosofal

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

19h- Show de Planta e Raiz

Local: Drive in Espaço das Américas

Compre o ingresso online

19h- Chorar de Rir

Local: Arena Estaiada Drive in

Compre o ingresso online

21h30- Coringa

Local: Espaço das Américas Drive in

Compre o ingresso online

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais