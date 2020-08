Drive-in: Programação da semana tem cinema e shows de Diogo Nogueira e Ana Carolina

Diogo Nogueira fará show em formato drive-in Foto: Fabio Motta/Estadão

Shows e exibição de filmes no formato drive-in tem se popularizado neste momento de pandemia. A programação desta semana terá cinema e opções de shows para os mais diversos gostos musicais.

O Drive-in do Allianz Parque terá apresentações dos cantores Diogo Nogueira e Ana Carolina. Na sexta-feira, 28, o rapper Luccas Carlos irá cantar no Drive In Arena Vibez e, no sábado, 29, o grupo de samba Inimigos da HP fará um show no Transamérica Drive-in.

Para conferir as atrações, o público deverá estar de máscara e acomodados em carros. Os ingressos devem ser comprados virtualmente com antecedência.

Confira abaixo programação completa com a agenda de shows e filmes em drive-in desta semana.

Terça-feira, 25

20h30- Entrevista com o Vampiro

Local: Belas Artes Drive-in

Quarta-feira, 26

18h- Depois de Horas

Local: Belas Artes Drive-in

20h30- Apocalipse Now - Final Cut

Local: Belas Artes Drive-in

Quinta-feira, 27

18h- Tel Aviv em Chamas

Local: Belas Artes Drive-in

19h30- Festival DC Comics com Batman

Local: Cine CTN

20h30- Os Infiltrados

Local: Belas Artes Drive-in

Sexta-feira, 28

18h- Jovem Frankenstein

Local: Belas Artes Drive-in

18h - Batman vs Superman: A Origem da Justiça

Local: Espaço das Américas Drive-in

19h10- Harry Potter e as Relíquias da Morte- Parte 1

Local: Arena Estaiada Drive-in

20h30- Show Luccas Carlos

Local: Drive-in Arena Vibez

20h40 - Space Jam: O Jogo do Século

Local: Belas Artes Drive-in

21h - Show Diogo Nogueira

Local: Allianz Parque Drive-in

21h30 - Aquaman

Local: Cine CTN

21h30 - It – Capítulo Dois

Local: Espaço das Américas Drive-in

22h10 - No Coração do Mar

Local: Arena Estaiada Drive-in

23h - Quadrilha de Sádicos

Local: Belas Artes Drive-in

Sábado, 29

15h - Patrulha Canina

Local: Espaço das Américas Drive in

18h - Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa

Local: Cine CTN

18h - Asterix e o Segredo da Poção Mágica

Local: Belas Artes Drive-in

18h15 - Animazoo

Local: Arena Estaiada Drive-in

20h - Show de Inimigos da HP

Local: Transamérica Drive

20h10 - Dunkirk

Local: Arena Estaiada Drive-in

20h30 - Os Melhores Anos de uma Vida

Local: Belas Artes Drive-in

20h30 - Mulher Maravilha

Local: Cine CTN

21h30 - Coringa

Local: Espaço das Américas Drive In

22h - Show de Ana Carolina

Local: Allianz Parque Drive-in

23h - A Freira

Local: Arena Estaiada Drive-in

23h - Seven: Os Sete Crimes Capitais

Local: Belas Artes Drive-in

23h30 - Coringa

Local: Cine CTN

Domingo, 30

15h - Patrulha Canina

Local: Espaço das Américas Drive-in

17h30 - Esquadrão Suicida

Local: Cine CTN

18h15 - Três palavrinhas

Local: Arena Estaiada Drive-in

20h - Liga da Justiça

Local: Cine CTN

20h30- Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa

Local: Arena Estaiada Drive-in

20h30- Quem Bate à Minha Porta?

Local: Belas Artes Drive-in

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais