Drive-in: Agenda da semana traz filmes da franquia Harry Potter

Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 é um dos sucessos que serão exibidos em drive-in essa semana Foto: Cortesia Warner Bros Pictures

Para aqueles que sentem falta de ir ao cinema, a exibição de filmes no formato drive-in tem sido uma alternativa para continuar prestigiando sucessos na telona, que respeita o distanciamento social imposto pela pandemia. A programação desta semana traz diversas opções para todos os gostos.

Hotel Transylvania 4 será exibido no Cine Drive in Internacional Eventos no sábado, 10. Neste mesmo dia, a Arena Estaiada Drive-in irá transmitir Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1. Além disso, no domingo, 11, o clássico Matrix irá passar no Belas Artes Drive-in.

Para conferir as atrações, o público deverá estar de máscara e acomodado em carros. Os ingressos devem ser comprados virtualmente, com antecedência.

Confira abaixo programação completa com a agenda de shows e filmes em drive-in desta semana.

Confira a agenda de eventos drive-in

Quarta-feira, 7

18h10- Boneca Inflável

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

Quinta-feira, 8

18h10- Relatos Selvagens

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

Sexta-feira, 9

18h10- Perdidos em Paris

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

20h- O Mistério de Irma Vap

Local: Espaço das Américas Drive-in

Compre o ingresso online

21h00- Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

Sábado, 10

17h30- Hotel Transylvania 4

Local: Cine Drive in Internacional Eventos

Compre o ingresso online

19h30- Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

Local: Arena Estaiada Drive-in

Compre o ingresso online

20h- O Mistério de Irma Vap

Local: Espaço das Américas Drive-in

Compre o ingresso online

20h30-Bad Boys para Sempre

Local: Cine Drive in Internacional Eventos

Compre o ingresso online

22h- Aquaman

Local: Arena Estaiada Drive-in

Compre o ingresso online

Domingo, 11

18h10- Os Goonies

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

19h30- Pokémon: Detetive Pikachu

Local: Arena Estaiada Drive-in

Compre o ingresso online

21h- Matrix

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

22h- Jogador Nº 1

Local: Arena Estaiada Drive-in

Compre o ingresso online

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais