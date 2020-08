Drive-in: agenda da semana tem cinema e shows de Marcos e Belutti, Projota e CPM 22

A dupla Marcos & Belutti fará show em drive-in Foto: Divulgação

A programação de eventos drive-in desta semana conta com cinema para toda família e shows. O Allianz Parque Drive-in terá o encontro do Projota e a banda CPM 22, na sexta-feira, 21, e a apresentação da dupla sertaneja Marcos & Belutti, no sábado, 22. Além disso, o Drive-in Paradiso vai exibir gratuitamente sucessos do cinema nacional .

Para conferir as atrações, o público deve estar de máscara e acomodados em carros. Os ingressos devem ser comprados ou obtidos virtualmente com antecedência.

Confira abaixo programação completa com a agenda de shows e filmes em drive-in desta semana.

Confira a agenda de eventos drive-in

Terça-feira, 18

19h- O Iluminado

Local: Belas Artes Drive-in

Quarta-feira, 19

17h50- Tel Aviv em Chamas

Local: Belas Artes Drive-in

20h30- Akira

Local: Belas Artes Drive-in

Quinta-feira, 20

18h- Cantando na Chuva

Local: Belas Artes Drive-in

18h30- Shazam!

Local: Arena Estaiada Drive-in

21h- Donnie Darko

Local: Belas Artes Drive-in

21h30- Coringa

Local: Arena Estaiada Drive-in

Sexta-feira, 21

15h30- Como Treinar Seu Dragão

Local: Transamérica Drive-in

17h30- Patrulha Canina

Local: Espaço das Américas Drive-in

17h50- Os Melhores Anos de uma Vida

Local: Belas Artes Drive-in

18h15- Animais fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

Local: Arena Estaiada Drive-in

20h- Vestida Para Matar

Local: Arena Estaiada Drive-in

20h- Show de Projota e CPM22

Local: Allianz Parque Drive-in

21h20- Despedida Em Grande Estilo

Local: Arena Estaiada Drive-in

21h30- Annabelle 3: De Volta Para Casa

Local: Espaço das Américas Drive-in

23h59- Annabelle

Local: Arena Estaiada Drive-in

Sábado, 22

14h- Patrulha Canina

Local: Espaço das Américas Drive-in

18h- Curtas (Quarentena na Laje, Quase Me Fizeram Acreditar Que Eu Não Existia, Hiato, O interior, Dádiva, Aos Olhos De Uma Criança, A Procura Que Vai Chegar, Placa-Mãe e Gatilho e Aflora)

Local: Drive-in Paradiso

18h15- Lego Ninjago: O filme

Local: Arena Estaiada Drive-in

20h25- A Origem

Local: Arena Estaiada Drive-in

21h- Show de Marcos & Belutti

Local: Allianz Parque Drive-in

21h- Annabelle 2: A Criação do Mal

Local: Transamérica Drive-in

21h30- Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa

Local: Espaço das Américas Drive-in

23h- Carlota Joaquina - A Princesa do Brasil

Local: Drive-in Paradiso

23h59- It : A Coisa

Local: Arena Estaiada Drive-in

Domingo, 23

14h- Patrulha Canina

Local: Espaço das Américas Drive-in

17h50- Sonic: O filme

Local:Belas Artes Drive in

18h- Detetives Do Prédio Azul 2- O Mistério Italiano

Local: Drive-in Paradiso

18:15- Cegonhas

Local: Arena Estaiada Drive-in

20h40- Luta por Justiça

Local: Arena Estaiada Drive-in

21h- Tim Maia

Local: Drive-in Paradiso

