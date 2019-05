Dramaturgia alemã aborda atualidades e textos são discutidos no Goethe-Institut

Encenação de 'As quatro direções do céu', por Camilo de Lelis. Foto: Edu Rabin

O Goethe-Institut São Paulo promove uma série de encontros para discutir textos de novos autores teatrais alemães. Intitulada Dramatik!, a proposta é trazer temas relevantes à contemporaneidade a partir de seis peças teatrais recentes, contando com mediação de Marcia Nemer Jentsch.

Os debates têm entrada franca e não é necessário fazer inscrição previamente.

O primeiro encontro abordará As quatro direções do Céu, de Roland Schimmelpfennig, de 2011, no dia 29 de maio, das 19h às 21h30, no Goethe-Institut, na zona oeste da capital paulista.

A peça, de um dos mais prolíficos autores alemães da atualidade, mostra a vida de quatro personagens que se unem por acaso após um acidente de caminhão. Cenas curtas contam uma história perturbadora que transita entre o banal, o bizarro e o romântico. O trabalho foi encenado em Porto Alegre, com direção de Camilo de Lélis, que é um dos convidados para o encontro.

A segunda edição de Dramatik! será no dia 26 de junho, com Os Contratos do Comerciante, de Elfriede Jelinek, ganhadora do prêmio Nobel em 2004. O texto, de 2009, mergulha no caos incontrolável do mundo das finanças. Os inúmeros escândalos e crises financeiras dos últimos anos servem de ponto de partida para uma peça que se afasta da realidade rumo ao exagero e à distorção.

As peças traduzidas para o português integram o acervo da Theaterbibliothek do Goethe-Institut, que pode ser acessado através do site.

Instruções para o acesso aos textos teatrais em português:

- Acesse o site, clicando no link aqui;

- No canto direito, na parte de cima, selecione o idioma Português;

- Selecione por autor (por exemplo: Berg, Sibylle) ou idioma (Português, Brasil);

- Marque a peça escolhida e preencha o formulário;

- Clique no botão 'enviar formulário'.

A peça será enviada diretamente para o seu email.

Serviço:

Dramatik!, no Goethe-Institut

Endereço: Rua Lisboa, 974 - Pinheiros.

A entrada é franca

29 de maio, às 19h

As quatro direções do céu, de Roland Schimmelpfenig.

26 de junho, às 19h

Os contratos do comerciante, de Elfriede Jelinek.

31 de julho, às 19h

As Trevas Risíveis (2013), de Wolfram Lotz.

28 de agosto, às 19h

Olho-te nos Olhos Contexto de Ofuscação Social, de Rene Pollesch.

25 de setembro, às 19h

O Feio, de Marius von Mayenburg.

30 de outubro, às 19h

Ladrões, de Dea Loher.