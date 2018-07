Dono faz montagem e transforma cachorro em Simba, de ‘O Rei Leão’

Cachorro foi apresentado como 'Simba' nas redes sociais Foto: Reprodução de Instagram/@charliekellygroodle

A felicidade de ganhar um novo cachorro fez o australiano Andy Camera procurar uma maneira inusitada de apresentá-lo nas redes sociais.

Fã do filme O Rei Leão, ele fez uma montagem em que aparece segurando Charlie (como batizou seu novo pet) dentro da cena da animação, exatamente da mesma forma como o filhote Simba é mostrado no alto do penhasco ao nascer.

Em entrevista ao Buzzfeed, Camera contou sobre como preparou a filmagem. “Eu filmei usando apenas minha câmera do celular. Assisti um monte de vídeos do YouTube sobre como fazer cenas em chroma key”, explicou.

Assista ao vídeo:

Além da montagem, Charlie também ganhou uma Instagram próprio, que já conta com mais de 2 mil seguidores.