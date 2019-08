Dono de livraria espalha ursos de pelúcia gigantes por bairro de Paris

Ursos de pelúcia gigantes em bairro de Paris alegram moradores e visitantes. Foto: AFP TV

O bairro de Gobelins, em Paris, foi 'invadido' por usos de pelúcia gigantes esta semana. Eles estão em fachadas de lojas, sentados à mesa de um estabelecimento, pendurados em sacadas, janelas e postes. O objetivo é simples: fazer sorrir.

A ideia partiu de Philippe Labourel, dono de uma livraria local.

"Poderia ter viajado muito com o dinheiro [da compra dos ursos], mas preferi assim. Hoje eles acordaram o bairro. Quando vejo os sorrisos, não há necessidade de ir longe, posso ficar em Gobelins, sentar em um café, colocar o tio Jules em qualquer lugar e observar o espetáculo", disse ele.

Os ursos podem ser vistos em situções do cotidiano e encantam quem passa pelas ruas do local. "Todo mundo participa da brincadeira e é muito divertido. O bairro fica mais alegre", disse Ioana, antiga moradora do bairro.

Confira a iniciativa no vídeo abaixo: