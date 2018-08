Dono de hotel dá resposta pública para youtuber que pediu hospedagem grátis

Youtuber Elle Darby disse em seu vídeo que se sentiu humilhada Foto: YouTube/ Elle Darby/ Reprodução

A britânica Elle Darby tem 91 mil seguidores no YouTube e 82 mil, no Instagram. Recentemente, ela enviou um e-mail para o Hotel White Moose Café, em Dublin, pedindo hospedagem gratuita em troca de divulgação em seus canais. Até aí uma prática comum. No entanto, o dono do estabelecimento respondeu ao e-mail publicamente por meio do Facebook e pelo Snapchat oficial do hotel se recusando a fazer a troca. Assim, surgiu o #bloggergate.

A página do Facebook do hotel foi desativada e o vídeo de Paul não está mais disponível no Snapchat, mas ele continuou usando o Twitter e o Instagram para responder às críticas dos fãs de Elle e de outros blogueiros.

Na quarta, 17, o perfil oficial do hotel no Twitter anunciou que todos os bloggers estão banidos do hotel e foi irônico ao agradecer toda a publicidade que estava ganhando gratuitamente.

ALL BLOGGERS BANNED FROM OUR BUSINESS pic.twitter.com/DQVjAtDnW8 — White Moose Cafe (@whitemoosecafe) 17 de janeiro de 2018

Thank you, bloggers. From the bottom of my heart. pic.twitter.com/JGKFeHaXnP — White Moose Cafe (@whitemoosecafe) 17 de janeiro de 2018

Neste sábado, 20, o empresário publicou uma foto no Instagram que mostrava dois potes. Em um deles estava escrito "cinzas de veganos" e no outro "lágrimas de bloggers".

Elle publicou um vídeo no YouTube na última terça, 16, dizendo que foi exposta, humilhada e está sendo ameaçada nas redes sociais. Em meio a lágrimas, a youtuber também afirmou que o e-mail faz parte de seu trabalho e que ela nunca recebeu uma resposta desrespeitosa.

