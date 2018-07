Dono de cachorro de três patas desenha 'braço' para seu pet 

Em um Instagram, os donos de Bradley compartilham fotos dele com um braço desenhado, cada vez fazendo algo diferente Foto: https://www.instagram.com/mydogbradley/

Depois de sofrer um acidente de carro, Charley Desrochers decidiu adotar um cachorro com sua namorada. Eles procuraram durante algum tempo até achar o cão perfeito: Bradley também tinha sofrido um acidente, foi atropelado por um automóvel e, como consequência, perder os movimento da pata.

Quando o casal conheceu seu futuro cachorro, ele estava prestes a amputá-la. Eles ficaram receosos, mas perceberam que o melhor para o pet seria passar pela cirurgia. Como a pata já estava paralisada, Bradley se acostumou rápido com a vida sem ela. Um tempo depois da operação, ele deixou o abrigo em que estava para ir para sua nova casa.

Em entrevista ao The Dodo, Desrochers diz que a melhor parte sobre ele é sua empatia. "Ele é um cachorro muito doce e sabe quando passamos por dias difíceis", afirma seu dono.

Os donos decidiram compartilhar o quanto ele é único com o mundo, como disseram ao site. "Marianne [sua namorada] e eu somos improvisadores e sempre fazemos piadas e brincadeiras um com o outro", explica. "A ideia surgiu porque quando fazemos uma voz para fingir que Bradley está falando, parece a voz do Mickey Mouse. Por isso, começamos a desenhar o que seu braço de desenho da Disney está fazendo."

Assim, Desrochers começou a tirar fotos de Bradley para desenhar um braço no lugar da pata que foi amputada.