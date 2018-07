Doadoras de leite materno terão desconto em trajetos com aplicativo

Campanha da Baby Dove e Uber vale até o fim do mês de junho Foto: Fabio Motta/Estadão

Com o objetivo de estimular as doações, as empresas estão oferecendo, desde a última quarta-feira, 10, descontos em viagens de ida e volta para 21 bancos de leite da cidade de São Paulo. O benefício poderá ser usado tanto pela mãe quanto por uma pessoa escolhida por ela para encaminhar o leite à doação.

Os endereços dos 21 bancos de leite selecionados podem ser consultados no site(hyperlink) da campanha. No aplicativo da Uber, o usuário deve inserir o código promocional DOELEITEMATERNO para confirmar a promoção. O limite do desconto é de R$ 15 na ida e o mesmo valor na volta.

O total de descontos é limitado, mas a expectativa é de que o investimento das empresas consiga cobrir as viagens feitas até o final do mês de junho.