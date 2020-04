Doações para combater novo coronavírus ultrapassam R$ 1 bilhão; acompanhe em tempo real

Entrega de cestas básicas para famílias da região do Capão Redondo, em São Paulo, durante a pandemia do coronavírus, organizada pela ONG Visão Mundial. Foto: Divulgação/ONG Visão Mundial

As doações no Brasil para conter a pandemia do novo coronavírus ultrapassaram R$ 1 bilhão, segundo os cálculos da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Os dados são atualizados diariamente pela ABCR no Monitor das Doações Covid-19.

De acordo com o diretor executivo da Associação, essa mobilização é inédita e o maior movimento de doações da história recente do País.

“Estamos falando desde grandes doadores, como empresas e ONGS, com milhões de reais, a famílias, grupos, indivíduos que doam R$ 30, R$ 40, e que estão possibilitando que esses recursos sejam encaminhados à ações de saúde e de causas que também estão sendo impactadas pela pandemia, como geração de renda, emprego, etc”, destaca João Paulo Vergueiro.

O montante considera apenas as doações públicas e com o valor em reais divulgado. Em paralelo a isso, há muitos produtos como mantimentos, higiene pessoal e hospitalares que estão sendo arrecadados e, portanto, difíceis de serem mensurados. Atualmente existem muitas empresas doando álcool gel, máscaras e testes, por exemplo.

“O terceiro setor não deve ser valorizado só em momentos de crise como agora, em que houve uma mobilização ágil de recursos. Ele é fundamental por apoiar às diversas causas sociais que atuam junto aos menos favorecidos e em temas críticos para nossa sociedade”, reforça a presidente do Conselho da Associação Brasileira de Captação de Recursos, Márcia Woods.

O Monitor das Doações Covid-19 é atualizado com dados públicos que são coletados diretamente online e nas plataformas de doações. Os números referentes aos doadores e às campanhas são checados para que não exista duplicidade.

Para acompanhar em tempo real o montante de doações que são realizadas, clique aqui.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus