Doações de alimentos para moradores de rua são penduradas em árvores para evitar contato

O projeto social Juntos para o Bem, que atua há seis anos na cidade de Limeira, em São Paulo, precisou se adaptar em meio à pandemia do novo coronavírus. Para continuar a fornecer alimentos para pessoas em situação de rua e evitar contato físico, o grupo agora pendura alimentos em árvores.

“Devido ao coronavírus, nós criamos estratégias para alimentá-los sem ter contato”, explica Gislaine. Ela já havia colocado roupas em uma árvore em frente a sua loja antes, e decidiu repetir a ideia, agora colocando alimentos diariamente, às 19 horas. Na terça-feira, 31, por exemplo, foram colocados 50 sacos, cada um com um lanche, e todos foram coletados.

Gislaine comenta que a demanda pela comida aumentou, mas que também notou um aumento na quantidade de doações que tem recebido. “É um momento delicado, mas eu acho que está tendo bastante visão voltada para a solidariedade, como eu nunca havia visto antes, e isso está ajudando. As pessoas estão olhando para o outro”, comenta a comerciante.

Os interessados em doar devem entrar em contato com o grupo pelo Facebook ou pelo telefone (19) 99204-8479. Gislaine reforça que as ações do projeto tentam despertar nas pessoas o desejo de ajudar o próximo. “Que isso sirva de exemplo para que as pessoas façam a diferença e ajudem o outro”, destaca ela.

