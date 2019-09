DNA sugere que 'monstro' do Lago Ness pode ser enguia gigante

Foto de uma forma sombria que as pessoas acreditam ser do monstro do Lago Ness, na Escócia. Foto: Arquivo/AP Photo

Um cientista que coletou amostras de água do Lago Ness, na Escócia, para fazer testes de DNA sugere que o lendário monstro do lago pode ser uma enguia gigante.

Durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 5, Neil Gemmell, líder da investigação, disse que o projeto iniciado no ano passado encontrou uma quantidade surpreendentemente alta de DNA de enguia na água.

O pesquisador da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, alertou que não está claro se isso indica uma enguia gigantesca ou apenas muitas pequenas. No entanto, ele afirmou que a ideia de uma enguia gigante é pelo menos plausível.

As amostras de DNA analisadas não encontrou evidências que amparem a ideia de que o monstro é um réptil antigo de pescoço comprido chamado plesiossauro.

No ano passado, antes de iniciar o projeto, Gemmell disse que não acredita no monstro do Lago Ness, mas queria levar as pessoas a uma aventura e contribuir para a ciência ao longo desse processo.

"Eu penso que é improvável que haja um monstro, mas eu quero testar essa hipótese", disse. "O que teremos é uma pesquisa muito legal da biodiversidade do Lago Ness". O cientista disse que, mesmo que eles não encontrassem nenhum DNA de monstro, isso não deteria quem acredita na lenda.

Com informações da AP