Djonga é o primeiro artista brasileiro indicado ao BET Hip Hop Awards 2020

Djonga é o primeiro artista brasileiro indicado no BET Hip Hop Awards 2020 Foto: Nilton Fukuda/ Estadão

O rapper Djonga é o primeiro artista brasileiro a ser indicados ao BET Hip-Hop Awards 2020, premiação internacional de rap e hip hop. A lista de indicações foi divulgada nesta terça-feira, 29.

A premiação prestigia artistas afro-americanos deste cenário musical e o cantor está representando o rap brasileiro na disputa pelo troféu da categoria de Melhor Artista Internacional do Ano.

Outros nomes indicados que estão concorrendo com o artista mineiro são Kaaris (França), Khaligraph Jones (Quênia), Meryl (França), MS Banks (Reino Unido), Nasty C (África Do Sul) e Stormzy (Reuno Unido).

A premiação acontece em 27 de outubro e também conta com importantes nomes como Beyoncé, Cardi B, Drake, Lil Baby e Big Sean entre os indicados.

Djonga é reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho após ter sido vencedor pela segunda vez consecutiva da categoria Beat BR, na premiação nacional MTV Miaw 2020, que também contou com sua performance especial contra o racismo.

Cravando o nome na pedra, sem emocionar ! https://t.co/Cmeoqj39zl — Deus (@djongadorge) September 29, 2020

Em março deste ano, Djonga lançou seu quarto álbum de estúdio: Histórias da Minha Área. O trabalho conta com participações de MC Don Juan, Bia Nogueira, Cristal, NGC Borges e FBC.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais