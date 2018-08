Disneylândia terá venda de bebidas alcoólicas no parque pela primeira vez

Uma nova atração da Disneyland, na Califórnia, terá venda de álcool permitida pela primeira vez na história de 63 anos do parque Foto: Fred Prouser/Reuters

A Disney anunciou na quinta-feira, 30, que pela primeira vez uma atração dentro da Disneylândia irá vender bebidas alcóolicas, uma mudança radical nas normas que Walt Disney instituiu quando criou o parque original nos arredores de Anaheim, na Califórnia, em 1955, alegando que a venda de bebidas alcoólicas era prejudicial à experiência das crianças no parque.

Um novo espaço dedicado à saga Star Wars, chamado Galaxy’s Edge, será inaugurado em 2019 e terá uma taverna chamada Oga’s Cantina, onde será permitida a comercialização de álcool para maiores de 21 anos. Segundo a revista Entertainment Weekly, serão vendidas cervejas, vinhos e drinques temáticos e os visitantes não poderão sair do restaurante com as bebidas.

“De acordo com o nosso compromisso em oferecer aos fãs uma experiência imersiva na taverna, achamos que essa era a oportunidade de vender bebidas alcóolicas e não-alcoólicas dentro do contexto da história”, disse Liz Jaeger, porta-voz da Disney, ao jornal Orange County Register.

Outros parques da Disney não têm a mesma restrição contra a venda de álcool como o parque original: a Walt Disney World, na Flórida, vende bebidas alcoólicas em alguns de seus parques, como o Epcot e o Magic Kingdom, desde a sua criação em 1977 e a California Adventure, adjacente à Disneylândia e inaugurada em 2001, também tem álcool em todos os seus estandes e restaurantes.