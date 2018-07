Disney está desenvolvendo robôs para as atrações dos seus parques

A Disney está desenvolvendo robôs para serem utilizados em acrobacias perigosas nas apresentações dos seus parques Foto: Pixabay/stinne24

Será que a realidade apresentada na série Westworld está mais próxima de acontecer? Se depender da Disney, sim. O laboratório de desenvolvimento experimental do parque norte-americano divulgou um vídeo mostrando como está a evolução de robôs que serão utilizados no futuro próximo em atrações consideradas perigosas ou até mesmo impossíveis para atores humanos.

Em entrevista para o site TechCrunch, Tony Dohl, diretor do projeto Stuntronics (junção das palavras acrobacia e eletrônico, em inglês) disse que apesar dos robôs já conseguirem fazer manobras avançadas, o laboratório ainda não chegou a dar um ar de realidade aos androides. "Nossos robôs estão em um momento de desenvolvimento onde você tem muitas funcionalidades, mas ainda não parecem certos", disse o engenheiro.

Segundo Dohl, o projeto começou como um desejo de repetir nos parques as coisas que aparecem nos filmes. "Quem não quer ver um Buzz Lightyear voando sem restrições? Com um humano isso é impossível, mas com um robô não precisamos nos preocupar com lesões e dá para programar uma trajetória sem margem de erros. E podemos imaginar isso com personagens da Marvel, Star Wars ou qualquer outra franquia", imagina.

Segundo o próprio engenheiro, o projeto ainda está muito longe de sair dos laboratórios experimentais, mas é uma coisa mais real do que se imagina e pode abrir possibilidades infinitas de novas atrações nos parques da Disney.

Veja abaixo o impressionante vídeo dos testes dos robôs.