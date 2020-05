Disney cria plataforma gratuita para comemoração de aniversário na quarentena

Disney estimula aniversariantes a ficarem em casa durante pandemia do coronavírus Foto: Divulgação/Disney

Muitos que estão em quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus estão buscando formas criativas para as comemorações. Já contamos aqui no E+ sobre famílias que estão criando decorações, bolos de aniversário e até docinhos estimulando as pessoas a ficarem em casa e preservando seus familiares; saiba mais aqui.

Agora, a Disney decidiu lançar uma plataforma gratuita para que os internautas possam enviar os parabéns de maneira especial. Com um vídeo juntamente com personagens como as Princesas Disney, Mickey Mouse, Princesinha Sofia, Kion (A Guarda do Leão) e os personagens de Nivis e Amigos de Outro Mundo, a pessoa consegue fazer um vídeo exclusivo de parabéns.

Além disso, a Disney convida quem enviar o presente a capturar o momento com a reação dos aniversariantes recebendo os parabéns com os nomes deles, de seu personagem favorito da Disney e compartilhar nas redes sociais usando a hashtag #DisneyAniversárioMágico. A ferramenta é gratuita, fácil e acessível a partir do computador, do celular ou do tablet.

Plataforma para criar vídeo personalizado de parabéns com personagens da Disney Foto: Divulgação/Disney

Para enviar um vídeo personalizado da Disney de presente, basta acessar o site e seguir estes três passos simples:

1 - Escolher o personagem que parabenizará o aniversariante;

2 - Personalizar a mensagem inserindo os dados do aniversariante;

3 - Baixar o vídeo criado ou compartilhar através do Twitter, Facebook ou WhatsApp para mostrar e surpreender o aniversariante com um momento inesquecível.