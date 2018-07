Disney anuncia que eliminará canudos plásticos até metade de 2019

Além da Disney, empresas como McDonald's e Starbucks também estão comprometidas com a causa. Foto: Pixabay / @rgrivas10

Nesta quinta-feira, 26, a Walt Disney Company anunciou que eliminará os canudos de plástico até o fim do primeiro semestre de 2019. A empresa adotou a nova medida motivada por iniciativas sustentáveis.

O objetivo é eliminar os mais de 175 milhões de canudos e 13 milhões de mexedores plásticos descartados anualmente nos parques da Disney. O único parque que ficará de fora da iniciativa é o de Tóquio, no Japão.

Para o presidente dos parques da Disney, Bob Chapek, "esses novos esforços globais ajudam a reduzir nossas pegadas no ambiente e a avançar em nossas metas de sustentabilidade a longo prazo".

Para crescer ainda mais no campo ambiental, a Disney está trabalhando em conjunto com a Conservation International, uma ONG que visa proteger a biodiversidade da terra. O CEO da empresa, M. Sanjayan, acredita que a Disney sempre se inspirou na natureza e ressalta a importância desse passo: "O anúncio de hoje é mais do que reduzir o desperdício de plástico, mas também sobre mostrar para milhões de crianças e adultos de todo o mundo as muitas maneiras de mudar nossos hábitos diários para cuidar dos oceanos e proteger a natureza que nos sustenta".

Não foi apenas a Disney que se mobilizou na causa sustentável. No começo do mês, o Starbucks também aceitou o compromisso de eliminar os canudos plásticos de todas as suas 28 mil lojas ao redor do mundo até o ano de 2020, assim como o McDonald's, que anunciou que substituirá os canudos plásticos por canudos de papel, inicialmente nos restaurantes do Reino Unido, Irlanda e Austrália.