Diretor de abrigo finge morte de cachorro para não devolvê-lo a família

"Fui conhecer no fim da noite e ela estava muito doente, com sarna. Não tinha nada em casa, como cama e cobertor. Então, pensamos em deixá-la em um hotelzinho", e lá ela piorou. "Ela foi o primeiro cachorro que peguei no colo. Nós duas estávamos tremendo de medo." Foram dois meses de tratamento intenso contra a sarna - além dela, Priscila e a namorada tiveram de usar remédios e sabonete especial e tudo da Joaquina, nome escolhido por elas, tinha de ser fervido a cada dois dias. Com o tempo, ela melhorou e ficou bem! "Aqui na praça do bairro, todos torciam pela recuperação dela e para que ela pudesse passear logo e sair do meu colo. Ela tomou as vacinas e a primeira vez no parque foi um dos dias mais felizes da nossas vidas."

Foto: Priscila Quintal - Joaquina