Dicionário parceiro do Google muda definições de 'patroa' e 'mulher solteira'

Após publicação de Anitta e Luísa Sonza, o Oxford Languages mudou a definição de 'patroa' e 'mulher solteira' Foto: Jonathan Wolpert | Multishow / Divulgação

Depois das cantoras Anitta e Luísa Sonza compartilharem o significado de "patroa" e "mulher solteira" no Google, o dicionário Oxford Languages, que é um dos responsáveis por fornecer o conteúdo para a plataforma de busca, mudou a definição dessas palavras.

Em novo comunicado, o dicionário determinou que ambas as definições não refletem mais a língua portuguesa falada pelos brasileiros e não são usadas o suficiente para serem incluídas nos resultados de significados.

“Adotamos uma série de mudanças para deixar as definições ainda mais claras e úteis para os usuários. No caso do termo 'patroa', a definição não estava mais refletindo o uso contemporâneo pelos falantes de português do Brasil, e, por isso, este verbete foi atualizado. No caso de 'mulher solteira', a pesquisa mostrou que a definição exibida ainda reflete o uso da expressão em algumas regiões do país, mas percebemos que essa forma de apresentar poderia levar a uma compreensão equivocada, e, por isso, foi retirada. Essas mudanças estão agora refletidas nos resultados das busca do Google”, disse a Oxford Languages.

A atualização das definições já está disponível na plataforma. Atualmente, enquanto o termo mulher solteira não possui nenhum resultado de busca, a palavra patroa possui as definições: “proprietária ou chefe de um estabelecimento privado comercial, industrial, agrícola ou de serviços, em relação aos seus subordinados; empregadora; a chefe de uma repartição pública”.

Em relação às mudanças, Oxford ainda reiterou: “Criar e manter um dicionário é uma tarefa eterna, que não acaba nunca. Ela deve se basear no objetivo de registrar e refletir uma língua com precisão. Para fazer isso, as sugestões e opiniões das pessoas reais, que usam o idioma no dia a dia, são uma contribuição indispensável”.

"A Oxford Languages, nossa parceira que trabalha com uma das editoras mais tradicionais de dicionários do Brasil, determinou que ambas definições não refletem mais o uso moderno da língua portuguesa falada pelos brasileiros e não são usadas o suficiente para para serem incluídas nos resultados de significados", informou a assessoria de imprensa do Google Brasil.

Entenda o caso

No início deste mês, Anitta mostrou que o significado de patroa era "a mulher do patrão" ou "dona de casa". Já buscando a mesma palavra no masculino, surgem significados como "proprietário ou chefe de um estabelecimento", "empregador" ou "chefe de uma repartição pública". A assessoria de imprensa do Google explicou que: “Não editamos nem removemos as definições fornecidas pelos nossos parceiros que são os especialistas em idiomas”.

Poucos dias depois, ao pesquisar o termo mulher solteira, Luísa Sonza compartilhou que a definição que aparecia era “prostituta, meretriz”.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais