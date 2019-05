Dia Mundial do Hambúrguer: alguns lanches que farão você mudar conceitos. Foto: Instagram / @marktpoa/Outback / Divulgação/Andressa Regina e Silva/Imagem cedida de arquivo pessoal/Instagram/@chefdiegonl

O que você acha de misturar doce com hambúrguer? E qual sua opinião sobre a junção do lanche com um salgado, como a coxinha, por exemplo? Muitas pessoas buscam maneiras de inovar e dão asas à imaginação quando o assunto é gastronomia.

Nesta terça-feira, 28, é o Dia Mundial do Hambúrguer. A carne teria sido inventada na Alemanha, na cidade de Hamburgo, mas, em território norte-americano, alguém teve a ideia de acrescentar o pão.

A equipe do E+ sempre abre espaço para as novidades gastronômicas, como foi o caso da inusitada ‘coxinhaburguer’.

Em um festival que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Jonathan Câmara decidiu criar o lanche. Em vez de um tradicional pão, o hambúrguer traz massa de coxinha, recheada com carne de costela bovina, bacon e muito queijo gorgonzola.

E é possível misturar um doce tão singular como o brownie, bolinho de chocolate com castanhas, com hambúrguer? A rede de restaurantes Outback anunciou uma novidade inusitada no seu cardápio de sobremesas: o Chokkie Thunder Burger, um hambúrguer doce carregado de chocolate. O prato traz um brownie empanado e assado, acompanhado por morangos, creme de avelã e marshmallows gratinados. Tudo, é claro, no pão australiano conhecido da rede.

Em 2017, uma lanchonete em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, decidiu juntar o famoso açaí com pão de hambúrguer. O sanduíche viralizou nas redes sociais. “A ideia surgiu ao tentarmos fazer um petit gateau com açaí, mas então preferimos o formato com hambúrguer”, revelou Andressa Regina e Silva, dona da lanchonete, em entrevista ao E+.

Para além dessa criatividade toda, um chef decidiu elaborar o hambúrguer mais caro do mundo e entrar para o livro dos recordes. O chef de cozinha holandês, Diego Buik, harmonizou ingredientes não muito tradicionais como hambúrguer de boi wagyu (carne mais cara do mundo), lagosta, foie gras, trufas-brancas, queijo Remeker, presunto ibérico, salada francesa e caviar.

A receita vem acompanhada de um molho extravagante feito, entre outras coisas, de 35 lagostas. Para saborear essa obra de arte é preciso desembolsar US$2.314, aproximadamente R$ 7,5 mil. O pão de brioche por si só custa US$135, já que é coberto por uma fina folha de ouro de 24 quilates.