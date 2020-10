Dia Mundial da Saúde Mental: youtubers mostram importância do autocuidado

Em seu canal no YouTube, o psiquiatra Marco Abud fala sobre doenças mentais, e possui mais de 1 milhão de inscritos Foto: YouTube / Reprodução / Saúde da Mente

Comemorado todos os anos em 10 de outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental busca conscientizar o público sobre a importância de cuidar de si, e preservar a saúde psicológica. É possível encontrar diversos conteúdos sobre o tema produzidos por especialistas, como alguns canais no YouTube.

A data foi criada em 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental, e ganha ainda mais importância em 2020 com os efeitos psicológicos gerados pela pandemia do novo coronavírus.

Um dos youtubers que produzem conteúdo com esse apelo é Drauzio Varella. O médico fala não apenas sobre doenças mentais, mas também sobre diversos outros tipos de enfermidades que podem afetar o organismo em seu canal, com mais de dois milhões de inscritos.

Outro youtuber citado é o psiquiatra Marco Abud, que produz vídeos no canal Saúde da Mente sobre doenças mentais, como depressão e transtornos alimentares, e apresenta discussões para ajudar na superação dessas doenças.

A psicóloga Camila Wolf também fala sobre saúde mental no Querida Ansiedade, focando na importância do autoconhecimento para lidar melhor com a ansiedade e desenvolver formas mais saudáveis para conviver com ela.

Já a dupla formada pelo neurocirurgião Saulo Nader e pela psiquiatra Maria Fernanda Caliani tenta normalizar a busca por ajuda para lidar com problemas psicológicos, falando nos vídeos do Neurologia e Psiquiatria TV sobre doenças e transtornos, e também sobre suas profissões.

Outro especialista na área que fala sobre o tema em vídeos é o psiquiatra Daniel Martins de Barros. E além dos youtubers focados na área, também é possível encontrar vídeos de criadores de conteúdo que dão depoimentos pessoais sobre saúde mental, e vídeos sobre práticas que ajudam a estimular o bem-estar, como a meditação e outros hobbies que podem ser desenvolvidos.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais