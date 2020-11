Dia Mundial da Gentileza: movimento promove intervenções de empatia no Brasil

O cantor Toquinho, a apresentadora Angélica e o poeta Bráulio Bessa integram o Movimento Ser Gentil Foto: Instagram/@sergentilsempre

Comemorado anualmente em 13 de novembro, o Dia Mundial da Gentileza surgiu oficialmente em 2000, com a intenção de inspirar pessoas a criar um mundo mais gentil.

E, neste ano, a data ganha uma ação especial, promovendo intervenções de empatia por todo Brasil. “Ser gentil é ser semente que faz o bem florescer”, diz o poeta Bráulio Bessa, um dos integrantes do Movimento Ser Gentil. O objetivo é estimular as pessoas a incluírem as práticas empáticas em suas rotinas.

Além disso, a ação quer propagar otimismo e boas ações coletivas, na internet, por meio do site e do Instagram, além da divulgação de peças gráficas.

A ideia surgiu a partir da necessidade de estimular a gentileza e gerar esperança nesse contexto de pandemia de covid-19. Para Glauber Gentil, idealizador do Movimento, conhecer e respeitar as pessoas pode ser a chave para o sucesso e a tolerância.

A iniciativa teve sua estreia marcada com um bate-papo entre a apresentadora Angélica, o cantor Toquinho e o poeta Bráulio Bessa, disponível no YouTube. Na conversa, Angélica entrevista os artistas que, juntos, fizeram o “manifesto do Ser gentil”, um poema cantado que expressa a importância do carinho para com o próximo e como colocá-lo em prática.

Os versos, compostos exclusivamente para o Movimento, motivam a sociedade a dedicar um pouco de tempo para disseminar o bem, desde atitudes simples do cotidiano até práticas de doações por meio do site Eu Apoio e voluntariado.

Assista ao vídeo:

O Movimento conta ainda com diversos desafios nas redes sociais que instigam a prática de gentileza no dia a dia. O site visa conectar quem deseja praticar a gentileza com mais frequência a instituições e projetos de diversas causas que precisam de ajuda.

As atividades podem ser acompanhadas na plataforma e no perfil de Instagram. O Movimento já conta com o apoio de 26 empresas parceira.