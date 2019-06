Dia Internacional do Orgulho LGBT: revista digital lança campanha contra ódio online

Dia Internacional do Orgulho LGBT é celebrado em 28 de junho. Foto: Unsplash/@stavrialena

Nesta sexta-feira, 28, Dia Internacional do Orgulho LGBT, a Revista Híbrida lança a campanha #OrgulhoTodoDia em que retrata personagens LGBTs diferentes em quatro vídeos documentais. O projeto é uma iniciativa da SaferNet em parceria com o Google e Unicef.

A campanha foi realizada ao longo de 12 meses a partir de um edital disponibilizado pela ONG Safernet. O projeto tinha como objetivo capacitar jovens para criar projetos de contranarrativas de enfrentamento ao discurso de ódio na internet. Por meio de formação, mentorias e bolsas, a Safernet apoiou o desenvolvimento da campanha #OrgulhoTodoDia desde a sua concepção até a execução.

Serão quatro temáticas abordadas pela campanha: sonhos, educação, espiritualidade e maternidade. Os quatro personagens são: Tchelo Gomez, cantor de R&B e integrante do grupo paulista de rap Quebrada Queer; Maikon Balbino, cantor gospel que foi expulso de uma igreja ao assumir-se gay; Dani Balbi, mulher trans, negra, periférica e professora pública no Rio; e Roberta Santiago, jornalista lésbica e mãe de duas meninas fruto do seu primeiro casamento.

Os episódios serão liberados às segundas no canal do YouTube da Revista Híbrida. O primeiro episódio vai ao ar na próxima segunda-feira, 1º de julho.

Assista ao teaser da campanha: