Dia Internacional do Folclore: confira livros sobre o folclore brasileiro

O Dia Internacional do Folclore é comemorado todo ano no dia 22 de agosto. A data tem como objetivo valorizar e homenagear o conjunto de tradições, histórias, personagens, músicas e hábitos que compõem o folclore de cada país, destacando a importância de valorizar esses elementos na cultura.

Folclore é uma tradução de folklore, palavra inglesa criada em 1846 pelo autor William Thoms, que pesquisou sobre o tema. A origem está na junção do termo “folk”, que significa povo, e “lore”, que pode ser traduzida como conhecimento.

Para celebrar a data, a plataforma de autopublicação de livros Clube de Autores convidou especialistas para compor uma lista com cinco livros sobre o folclore brasileiro. O primeiro é Deu a louca no Folclore, de Dudu Almeida, que mostra o personagem Macunaíma tendo que evitar o desaparecimento de personagens e elementos do nosso folclore.

Lendas Contos e Tradições do Folclore brasileiro, de Marco A. Stanojev Pereira, e Poesias do Folclore, de Mariele Tavares, apresentam histórias folclóricas brasileiras, o primeiro em forma de contos e o segundo, de poesias.

Israel Foguel mostra em Uma Viagem através do Folclore Brasileiro não apenas os elementos folclóricos, mas também sua importância. Por fim, em Folclore, o autor Gabriel Zanata busca contar as histórias tradicionais brasileiras de um novo jeito.

