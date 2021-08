Dia dos Pais: secretaria de Cultura e Economia Criativa de SP organiza série de eventos

Dia dos Pais tem eventos culturais espalhados por São Paulo, com palestras sobre paternidade, universo gamer e apresentação de pais e filhos Foto: Equipe SP Leituras

As relações afetivas entre pais e filhos mudaram após a pandemia de covid-19. Em quarentena por mais de um ano, muitos tiveram de lidar com o estresse e a frustação de um cotidiano diferente.

Crianças sem poder ir para a escola e pais, por vezes, em home office, tentando administrar tudo.

Para o Dia dos Pais deste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo preparou uma programação especial para o mês.

As atividades vão desde experiências que reúnem palestras sobre paternidade e universo gamer a visitas virtuais a museus, contação de histórias, oficinas de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e concertos, todos nas instituições do governo paulista.

Também haverá a comercialização de livros para quem não abre mão de uma boa literatura. Confira a programação.

Em São Paulo, capital:

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Pais e filhos podem fazer juntos a atividade Vivência em Libras e ainda aprender a Língua Brasileira de Sinais de uma maneira lúdica e descontraída. Este programa inclui a participação de pessoas surdas e ouvintes.

Quando: Dias 7 e 8, das 14h45 às 15h15

Onde: Biblioteca Parque Villa-Lobos - Avenida Queiroz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros, São Paulo

Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada. Não é necessário fazer inscrição.

Entrada gratuita

Biblioteca de São Paulo

Essa dica é para reunir pais e seus bebês, crianças de 6 meses a 4 anos, na atividade lúdica Lê no Ninho, que visa estimular o vínculo afetivo por meio do contato com os livros.

Quando: No dia 7, das 11h às 11h45

Onde: Biblioteca de São Paulo - Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana (ao lado da Estação Carandiru do Metrô) São Paulo

Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada. Não é necessário fazer inscrição.

Entrada gratuita

Biblioteca de São Paulo

Como na Biblioteca Parque Villa-Lobos, na atividade Vivência em Libras, pais e filhos podem aprender a Língua Brasileira de Sinais de uma maneira lúdica e descontraída. Este programa inclui a participação de pessoas surdas e ouvintes.

Quando: Dias 7 e 8, das 14h45 às 15h15

Onde: Biblioteca de São Paulo - Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana (ao lado da Estação Carandiru do Metrô) São Paulo

Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada. Não é necessário fazer inscrição.

Entrada gratuita

Cia. Arte Raiz contará (em libras e português) O pescador Teimoso, de Mãe Beata de Yemonjá Foto: Acervo pessoal

Biblioteca de São Paulo

Pais e filhos têm diversão garantida nas sessões da Hora do Conto na Biblioteca de São Paulo durante o fim de semana em que se comemora o Dia dos Pais. No sábado, 7, o grupo Recantação interpreta O gato e o Escuro, baseado em livro de Mia Couto. No domingo, 8, a Liruê Cia. de Histórias contará Tio Preto, de Jéssica Nascimento.

Quando: Dias 7 e 8, das 14h às 14h45

Onde: Biblioteca de São Paulo - Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana (ao lado da Estação Carandiru do Metrô) São Paulo

Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada. Não é necessário fazer inscrição.

Entrada gratuita

Biblioteca de São Paulo

Crianças e os adolescentes estão jogando demais nesta pandemia? Para os pais que também têm essa dúvida, a dica é a palestra virtual “Como Lidar com Crianças e Games na Pandemia?" A apresentação será feita por Ivelise Fortim, doutora em psicologia clínica, sócia da Homo Ludens Research & Consulting e professora dos cursos de Psicologia e de Tecnologia em Jogos Digitais da PUC-SP, onde coordena o Janus – Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologia da Informação e Comunicação. Outros pontos que serão abordados na atividade são aspectos da cultura gamer, habilidades adquiridas com os jogos, dependência em games e riscos com relação à segurança.

Quando: No dia 28, das 15h às 16h

Inscrições a partir de 12 de agosto, às 10h, no site www.bsp.org.br/inscricao

Entrada gratuita

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Quem procura um programa divertido para o fim de semana do Dia dos Pais pode apostar nas sessões da Hora do Conto que ocorrerão no deck da Biblioteca Parque Villa-Lobos. No sábado (7), Brincando Maracatu, de Valéria Vicente, será interpretado pela Cia. Som em Prosa. No domingo (8), a Cia. Arte Raiz contará (em libras e português) O pescador Teimoso, de Mãe Beata de Yemonjá.

Quando: Nos dias 7 e 8, das 14h às 14h45

Onde: Biblioteca Parque Villa-Lobos - Avenida Queiroz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros, São Paulo

Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada. Não é necessário fazer inscrição.

Entrada gratuita

Cia Som em Prosa Foto: Gabi Gomes

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Bebês, crianças de 6 meses a 4 anos e seus pais são os convidados especiais do Lê no Ninho, uma lúdica atividade presencial que também acontece na Biblioteca de São Paulo e visa estimular o vínculo afetivo por meio do contato com os livros.

Quando: No dia 8, das 11h às 11h45

Onde: Biblioteca Parque Villa-Lobos - Avenida Queiroz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros, São Paulo

Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada. Não é necessário fazer inscrição.

Entrada gratuita

Fábrica de Cultura Diadema

Dia dos pais também é uma data de reflexão e, com esse propósito, a Fábrica de Cultura Diadema promoverá no Instagram o encontro “Pode falar, eu sou pai!”, no qual Juliano Soares conta como vem construindo sua paternidade. A palestra debaterá as relações de responsabilidades do pai, as tarefas domésticas ligadas à criança e as demandas emocionais.

Quando: No dia 7, 16h às 17h

Faixa etária: Livre

Plataforma: IGTV

Sala São Paulo

Para começar bem o domingo do Dia dos Pais (8), o Coral Jovem do Estado se apresenta sob regência de Tiago Pinheiro às 11h, na Sala São Paulo.

Quando: No dia 8, às 11h

Onde: Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16

Gratuito

Recomendação etária: 7 anos

É necessário emitir o ingresso com antecedência no site.

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp)

Três concertos integram a programação que a Osesp apresentará na Sala São Paulo durante a semana do Dia dos Pais. Os espetáculos musicais serão regidos por Giancarlo Guerrero e terão no repertório Richard Strauss, Ariadne auf Naxos e Chick Corea entre outros. A apresentação que ocorrerá na sexta-feira 6/8, às 20h, também terá transmissão pela internet.

Quando: Nos dias 5 e 6, às 20h (com transmissão digital); em 7 de agosto, às 16h30

Ingressos: Entre R$ 50 e R$ 100, no site.

No interior paulista:

Museu Casa de Portinari - Brodowski

O Museu Casa de Portinari fica na cidade natal do artista em Brodowski, no interior de São Paulo, mas pais e filhos podem curtir um tempo juntos e em casa fazendo um tour virtual e gratuito ao local. A visita online conta com imagens interativas 360º e uma narração também apresenta a Capela da Nonna e explica a técnica de pintura usada por Candido Portinari para elaborar as imagens sacras do espaço.

Quando: No dia 8

Gratuito

Site.

Museu Felícia Leirner - Campos do Jordão

Pai e filho que tocam juntos há 20 anos, Gabriel Sales e seu pai, Dagoberto Sales, artistas de Campos do Jordão, vão apresentar a música Meu Velho e Querido Pai, de autoria de Dagoberto, nas redes sociais do Museu Felícia Leirner.

Quando: No dia 8, às 11h

Onde: YouTube; Instagram; Facebook; Twitter.

Gabriel Sales e seu pai, Dagoberto Sales, artistas de Campos do Jordão Foto: Acervo pessoal

Auditório Claudio Santoro – Campos do Jordão

Cinco livros que são ótimos para presentear os pais podem ser encontrados na livraria Ufa Mulufa, localizada no saguão de entrada do Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão. As dicas são: Todos os contos, de Julio Cortázar; Doramar ou a odisseia: Histórias, de Itamar Vieira Junior; Introdução ao mundo do vinho, de Ciro Lilla; Sapiens: O nascimento da humanidade (edição em quadrinhos), de Yuval Noah Harari; Mapas: uma viagem deslumbrante pelas terras, mares e culturas do mundo, de Aleksandra Mizielinska e Daniel Mizielinski.

Quando: terça a domingo das 11h às 16h

Valor da entrada: R$ 5 – inteira e R$ 2,50 – meia

Site.

Museu Índia Vanuíre - Tupã

Que tal surpreender os pais com um cartão 3D? O Museu Índia Vanuíre ensina em vídeo nas redes sociais o passo-a-passo para a confecção de um cartão, no qual você pode escrever uma mensagem.

Quando: No dia 7, às 15h

Mídias Sociais: Youtube; Instagram; Facebook; Twitter.